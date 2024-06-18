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16:54, 18 июня 2024Силовые структуры

Выжил один из захвативших СИЗО в Ростове-на-Дону преступников

Один из преступников, захвативших заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону, выжил

Фото: Федор Ларин / РИА Новости

Один из преступников, которые захватили заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону, выжил во время штурма. Об этом сообщает Baza.

По информации издания, мужчина получил ранение в голову. Сейчас он находится в реанимации нейрохирургии одной из ростовских больниц. Его состояние оценивается как тяжелое.

Утром 16 июня шестеро заключенных сумели выбраться из камеры ростовского СИЗО и взять в заложники двоих сотрудников изолятора. Спецназ провел штурм изолятора, в ходе которого заложники не пострадали.

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщала, что все захватчики СИЗО были ликвидированы во время штурма. При этом их тела решили не выдавать родственникам.

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      Варвара Митина
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