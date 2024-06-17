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09:29, 17 июня 2024Силовые структуры

Раскрыто состояние сотрудников ростовского СИЗО после захвата в заложники

Сотрудники СИЗО в Ростове после захвата находятся в удовлетворительном состоянии
Начало событий в новости Террористам из ростовского СИЗО передали флаг ИГ под видом полотенец. Кто мог помочь преступникам в организации побега?

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

У сотрудников СИЗО-1 Ростова-на-Дону, освобожденных после захвата террористами в заложники, наблюдается удовлетворительное состояние. Об этом сообщает ТАСС.

Одному из них понадобилась из-за полученных легких травм разовая медицинская помощь, которую он получил амбулаторно. Второму медики не понадобились.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют, кто мог передать террористам флаг «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация) и повязки на головы под видом полотенец. Ножи и заточки преступники забрали у других заключенных.

Утром 16 июня шестеро заключенных сумели выбраться из камеры ростовского СИЗО и взять в заложники двоих сотрудников изолятора. Спецназ провел штурм изолятора, в ходе которого террористы были ликвидированы.

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      Любовь Ширижик
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