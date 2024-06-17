Террористам из ростовского СИЗО передали флаг ИГ под видом полотенец. Кто мог помочь преступникам в организации побега?

Флаг ИГ захватчикам ростовского СИЗО-1 передали под видом полотенец

Террористам из СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, захватившим в воскресенье, 16 июня, заложников, предположительно, передали флаг «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация) и повязки на головы под видом полотенец.

Оперативники выясняют, кто мог передать такие посылки в СИЗО. Помимо этого, ножи и заточки, которыми террористы угрожали заложникам, они забрали у других заключенных.

Террористам могли помочь сотрудники СИЗО

Как стало известно, правоохранители рассматривают версию о том, что террористам могли помочь сотрудники изолятора, речь идет о внешнем персонале.

Таким образом, в помощи преступникам заподозрили завхозов, уборщиков, работников столовой и так далее. Всех сотрудников, а также заключенных проверят на связь с ликвидированными террористами. Следствие полагает, что преступникам могли дать телефоны и предоставить доступ к мобильной связи другие арестованные, у которых были налажены контакты в изоляторе.

В СИЗО проводились обыски — оперативники искали запрещенные предметы у заключенных.

После захвата заложников в местном ФСИН предрекли перестановки

По мнению депутата городской думы Ростова-на-Дону Сергея Смирнова, в ростовском ГУФСИН возможна смена руководства после захвата заложников в СИЗО-1.

Я думаю, что после этих событий, видимо, нас ждет смена руководства в [ростовском управлении] ФСИН, безусловно Сергей Смирнов депутат гордумы Ростова-на-Дону

По словам парламентария, в СИЗО, которое рассчитано на 400 человек, сейчас находятся 900, а персоналу не хватает сотрудников.

Утром в воскресенье, 16 июня, шестеро заключенных сумели выбраться из камеры ростовского СИЗО и взять в заложники двоих сотрудников изолятора. Сообщалось, что трое из преступников — Шамиль Акиев, Тамерлан Гиреев и Азамат Цицкиев — ранее планировали совершить теракт в здании Верховного суда в Карачаево-Черкесии.

Позднее спецназ провел штурм изолятора. Ему предшествовали переговоры с преступниками, однако они не помогли добиться желаемого.

По итогам штурма все шестеро заключенных были ликвидированы спецназом. Находившиеся в плену террористов сотрудники СИЗО освобождены и не пострадали.