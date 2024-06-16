Перестановки в ФСИН предрекли после захвата заложников в СИЗО-1

Депутат гордумы Ростова-на-Дону Сергей Смирнов предрек смену руководства в ростовском ГУФСИН после захвата заложников в СИЗО-1. Его слова приводит RTVI в своем Telegram-канале.
Кроме того, по словам парламентария, в СИЗО, которое рассчитано на 400 человек, сейчас находятся 900, а персоналу не хватает сотрудников.
Утром 16 июня стало известно, что шестеро заключенных в СИЗО-1 взяли в заложники двух сотрудников ФСИН. Сообщалось, что трое из преступников ранее планировали совершить теракт в здании Верховного суда в Карачаево-Черкесской Республике.
Взятие заложников в СИЗО-1 закончилось штурмом. Ему предшествовали переговоры с преступниками, однако они не помогли добиться желаемого. По итогам штурма все шестеро заключенных были ликвидированы спецназом.