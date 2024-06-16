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23:10, 16 июня 2024Силовые структуры

Перестановки в ФСИН предрекли после захвата заложников в СИЗО-1

Депутат Ростовской гордумы Смирнов предрек смену руководства местного ГУФСИН

Фото: Федор Ларин / РИА Новости

Депутат гордумы Ростова-на-Дону Сергей Смирнов предрек смену руководства в ростовском ГУФСИН после захвата заложников в СИЗО-1. Его слова приводит RTVI в своем Telegram-канале.

Кроме того, по словам парламентария, в СИЗО, которое рассчитано на 400 человек, сейчас находятся 900, а персоналу не хватает сотрудников.

Утром 16 июня стало известно, что шестеро заключенных в СИЗО-1 взяли в заложники двух сотрудников ФСИН. Сообщалось, что трое из преступников ранее планировали совершить теракт в здании Верховного суда в Карачаево-Черкесской Республике.

Взятие заложников в СИЗО-1 закончилось штурмом. Ему предшествовали переговоры с преступниками, однако они не помогли добиться желаемого. По итогам штурма все шестеро заключенных были ликвидированы спецназом.

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      Юлия Мискевич
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