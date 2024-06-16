Обвиняемые выбили решетку в камере СИЗО №1 Ростова и взяли заложников

В Ростове-на-Дону шестеро обвиняемых, содержащиеся в СИЗО №1 по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников регионального управления ФСИН. В данный момент с ними ведутся переговоры.

В город была направлена группа сотрудников центрального аппарата ФСИН. На месте происшествия находятся начальник управления, сотрудники правоохранительных органов и прокуратуры. «Учреждение функционирует в штатном режиме, обстановка контролируемая», — заявили в ГУФСИН по Ростовской области.

Обвиняемые выбили оконную решетку и проникли в дежурную часть

Преступники заранее ослабили решетку камеры и, когда был подходящий момент, выбили ее и выбрались во двор. По данным издания Baza, именно так им удалось взять в заложники двух сотрудников спецприемника. Как сообщает ТАСС, это оперативный сотрудник и инспектор-надзиратель.

Также было опубликовано видео с места ЧП. На нем показаны захватчики и двое сотрудников. У одного из мужчин в руках нож, у другого — камера. Помимо сотрудников ФСИН на видео видны шесть человек. Арестованные говорят о принадлежности к террористической организации.

Установлены личности захватчиков

По данным Shot, все шестеро родом из Ингушетии, трое из них планировали в прошлом году теракт в здании Верховного суда Карачаево-Черкесии. Они были задержаны в декабре 2023 года:

Акиев Шамиль (27 лет), Гиреев Тамерлан (36 лет), Цицкиев Азамат (25 лет) судимы по нескольким террористическим статьям: «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации», «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности», «Незаконное изготовление взрывчатых веществ», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение взрывных устройств», «Содействие террористической деятельности», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия».

Гиреев и Акиев были приговорены к 18 годам лишения свободы, а Цицкиев — к 18 с половиной годам. Как пишет Shot, они завербовали еще троих заключенных в СИЗО и несколько месяцев планировали побег.

В прошлом году Акиев, Цицкиев и Гиреев приехали в Черкесск, где, по данным следствия, вступили в переписку с участником ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) и готовились к теракту в здании Верховного суда Карачаево-Черкесии — приобрели компоненты для изготовления СВУ, собрали его, также приобрели два пистолета Макарова и автомат Калашникова. Тогда их задержали

Шестым преступником, пишет Baza, оказался 22-летний бывший студент астраханской государственной медицинской академии Малик Гандалоев. Он был задержан в Ингушетии в марте 2023 года вместе со своим братом и другом. По данным ТАСС, захватившие заложников содержались в разных камерах, но между ними была связь.

Арестованные требуют оружие и машину

По предварительной информации, преступники требуют машину, оружие и возможность улететь из страны. Отмечается, что при выполнении этих требований они готовы отпустить заложников. Сообщалось также, что преступники пытаются найти в СИЗО хранящееся там огнестрельное оружие, однако, как заявил источник 112, у них это не получится — входы и выходы на участок блокированы. Сейчас преступники вооружены ножами, заточками, пожарными топорами и резиновыми дубинками.