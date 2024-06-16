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09:49, 16 июня 2024Силовые структуры

Появилось видео с места захвата заложников в СИЗО в Ростовской области

Взявшие в плен сотрудников СИЗО в Ростове арестованные попали на видео

Появилось видео с места захвата заложников в СИЗО в Ростовской области. Ролик публикует Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как несколько мужчин взяли в плен сотрудников следственного изолятора, в том числе начальника одного из управлений и инспектора. Попавшие на видео арестованные говорят о принадлежности к террористической организации.

Отмечается, что к СИЗО уже прибыли бойцы спецназа УФСИН и СОБР, рядом также дежурят скорая и спасатели. В настоящее время с заключенными ведутся переговоры, правоохранители выясняют, чего хотят захватчики.

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      Фариза Бацазова
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