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11:25, 16 июня 2024Силовые структуры

Захватившие заложников в ростовском СИЗО планировали взорвать здание Верховного суда КЧР

«112»: захватившие заложников в ростовском СИЗО хотели взорвать здание ВС КЧР

Фото: Ирина Гурьева / ТАСС

Трое из шести террористов, захвативших заложников в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, планировали взорвать здание Верховного суда (ВС) Карачаево-Черкесской Республики (КЧР). Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации авторов канала, сотрудникам ФСБ тогда удалось предотвратить теракт. В результате были задержаны Шамиль Акиев, Тамерлан Гиреев и Азамат Цицкиев. Уточняется, что для осуществления задуманного мужчины купили все компоненты для изготовления бомбы, огнестрельное оружие, автомат и два пистолета Макарова. В марте им дали по 18 лет колонии строгого режима.

16 июня стало известно, что шестеро обвиняемых, содержащиеся в ростовском СИЗО, захватили в заложники двух сотрудников регионального управления ФСИН. Они выбили оконную решетку в камере и проникли в дежурную часть. По некоторым данным, террористы потребовали машину и оружие.

Член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева сообщила, что одним из заложников оказался начальник оперативного управления УФСИН по Ростовской области Александр Богма.

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