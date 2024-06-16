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11:23, 16 июня 2024Силовые структуры

Начальник оперативного управления УФСИН по Ростовской области оказался в заложниках

Член СПЧ Меркачева: в заложниках оказался начальник управления УФСИН области

Кадр: Telegram-канал Mash

Одним из заложников в ростовском СИЗО оказался начальник оперативного управления УФСИН по Ростовской области Александр Богма. Об этом сообщила член Совета по правам человека (СПЧ), журналист Ева Меркачева в Telegram.

«Не понятно, что он делал в СИЗО в воскресенье», — добавила она. По ее словам, заключенных не вывозят в суды и на следственные действия в выходные. Журналист также выразила надежду, что заложники не пострадают.

Ранее сообщалось, что шесть или семь человек участвовали в захвате заложников в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. Личности заключенных удалось установить. Среди них оказались лица, осужденные за участие в ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в России) в 2023 году.

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      Кристина Есикова
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