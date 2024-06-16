Установлены личности захвативших заложников в ростовском СИЗО

Baza: захватившие заложников в ростовском СИЗО являются сторонниками ИГИЛ

Установлены личности пятерых из шести человек, взявших заложников в ростовском СИЗО. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Гиреев, Цицкиев и Акиев были осуждены в декабре 2023 года за участие в ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в России) и подготовке теракта — они планировали напасть на здание Верховного суда в Карачаево-Черкесии. Гиреев и Акиев были приговорены к 18 годам лишения свободы, Цицкиев — к 18 с половиной годам.

Один из участвовавших в захвате — Сайпудинов М.Ш — проходит по статьям 161 ч.2 пункт а.г, 162 УК РФ. Камнеев Д.В — ч.2 статьи 288.2 УК РФ.

В данный момент к ростовскому СИЗО, где участники террористической организации взяли в заложники сотрудников, прибыли сотрудники ОМОНа.

По имеющимся данным, шестеро обвиняемых выбили оконную решетку в камере и проникли в дежурную часть, захватив двух заложников. Уточняется, что в заложниках находятся начальник оперативного управления подполковник Александр Б. и младший инспектор дежурной службы СИЗО 1.