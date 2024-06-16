Вероятность доступа террористов в оружейку СИЗО в Ростове оценили

«112»: захватившие СИЗО-1 в Ростове террористы не могут попасть в оружейку

Захватившие СИЗО-1 в Ростове-на-Дону террористы не могут попасть в оружейку. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

По информации в канале, все захваченные террористами входы и выходы, блокированы. Известно, что сейчас бандиты вооружены заточками, ножами, резиновыми дубинками и пожарными топорами. Они продолжают удерживать заложников двоих сотрудников колонии, а также требуют свободу и возможность скрыться.

Ранее сообщалось, что установлены личности пятерых из шести человек, взявших заложников в ростовском СИЗО. Это — Гиреев, Цицкиев и Акиев были осуждены в декабре 2023 года за участие в ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в России) и подготовке теракта — они планировали напасть на здание Верховного суда в Карачаево-Черкесии. Гиреев и Акиев были приговорены к 18 годам лишения свободы, Цицкиев — к 18 с половиной годам.

