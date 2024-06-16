Названо число захвативших заложников в ростовском СИЗО

РИА Новости: заложников в ростовском СИЗО-1 захватили шесть-семь обвиняемых

Шесть или семь человек участвовали в захвате заложников в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах региона.

О том, что обвиняемые захватили заложников в ростовском СИЗО, стало известно утром 16 июня. Они выбили решетку в камере и попали в дежурную часть, взяв в заложники двух человек. Личности заключенных удалось установить. Среди них оказались лица, осужденные за участие в ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в России) в 2023 году.

Также стало известно, что в заложниках удерживают инспектора-надзирателя и оперативного сотрудника.