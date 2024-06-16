Полиция проверит версию о наличии иностранных координаторов у террористов в Ростове

Полицейские проверят версию о том, есть ли у террористов координаторы за рубежом

Полицейские проверят версию о том, если ли у захвативших заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону террористов координаторы за рубежом. Об этом сообщает ТАСС.

По последней информации, в захвате заложников в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону участвовали шесть или семь человек.

О том, что обвиняемые захватили заложников в ростовском СИЗО, стало известно утром 16 июня. Они выбили решетку в камере и попали в дежурную часть, взяв в заложники двух человек. Личности заключенных удалось установить. Среди них оказались лица, осужденные за участие в ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в России) в 2023 году.