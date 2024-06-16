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11:53, 16 июня 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности штурма ростовского СИЗО

При штурме ростовского СИЗО, предварительно, никто из силовиков не пострадал

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Во время штурма СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, где террористы захватили заложников, предварительно, никто из сотрудников спецслужб и Росгвардии не пострадал. Такие подробности раскрывает Baza.

По данным ФСИН, в ходе спецоперации по освобождению заложников преступники были ликвидированы. Ведомство также подтвердило освобождение двух сотрудников изолятора.

Известно также, что переговоры с террористами не дали результатов.

16 июня стало известно, что шестеро обвиняемых, содержащиеся в ростовском СИЗО, захватили в заложники двух сотрудников регионального управления ФСИН. Трое из них — Шамиль Акиев, Тамерлан Гиреев и Азамат Цицкиев — ранее планировали взорвать здание Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики.

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      Варвара Кошечкина
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