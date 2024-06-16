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11:43, 16 июня 2024Силовые структуры

Появились сообщения о начале штурма ростовского СИЗО

«112»: начался штурм ростовского СИЗО, где удерживают заложников

Кадр: Соцсети / Ruptly

Спецназ начал штурмовать ростовское СИЗО, где удерживают заложников. Об этом пишет Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

Отмечается, что переговоры с обвиняемыми, которые захватили заложников, не дали результатов.

Ранее к СИЗО-1 в Ростове-на-Дону подъехали машины скорой помощи. До этого сообщалось, что в районе СИЗО слышны звуки выстрелов. Публиковалось видео, записанное недалеко от места происшествия. На обнародованном ролике слышны две автоматные очереди.

По факту захвата заложников в СИЗО Следственный комитет РФ по Ростовской области возбудил уголовное дело. Одним из удерживаемых захватчиками оказался начальник оперативного управления УФСИН по Ростовской области Александр Богма.

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      Кристина Есикова
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