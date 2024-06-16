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11:38, 16 июня 2024Силовые структуры

В районе ростовского СИЗО раздались выстрелы

РИА Новости: в районе ростовского СИЗО, где захвачены заложники, слышны выстрелы

В районе СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, где захвачены заложники, слышны выстрелы. Об этом в воскресенье, 16 июня, сообщает РИА Новости.

Telegram-канал Shot опубликовал видео, сделанное недалеко от места происшествия. На обнародованной записи слышны две автоматные очереди.

Шестеро обвиняемых, содержащиеся в ростовском СИЗО, захватили в заложники двух сотрудников регионального управления ФСИН. Один из них — начальник оперативного управления УФСИН по Ростовской области Александр Богма.

Среди захватчиков — особо опасные преступники, сторонники «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в России).

По факту захвата заложников в СИЗО Следственный комитет РФ по Ростовской области возбудил уголовное дело.

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      Варвара Кошечкина
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