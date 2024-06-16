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11:49, 16 июня 2024Силовые структуры

Машины скорой помощи подъехали к СИЗО в Ростове после стрельбы

К ростовскому СИЗО, где удерживают заложников, приехали две машины скорой помощи

Кадр: Telegram-канал «ТАСС»

Автомобили скорой помощи подъехали к СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, где захвачены заложники. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, две машины скорой приехали к зданию изолятора после того, как раздались звуки стрельбы. Также уточняется, что сейчас выстрелов не слышно.

Ранее было опубликовано видео, сделанное недалеко от места происшествия. На обнародованной записи слышны две автоматные очереди.

Утром в воскресенье, 16 июня, шестеро обвиняемых, содержащиеся в ростовском СИЗО, захватили в заложники двух сотрудников регионального управления ФСИН. Один из них — начальник оперативного управления УФСИН по Ростовской области Александр Богма. Он заявил, что «люди настроены серьезно», и попросил услышать захватчиков.

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      Екатерина Подвигина
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