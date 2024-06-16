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11:33, 16 июня 2024Силовые структуры

Попавший в заложники подполковник ФСИН заявил о серьезном настрое захватчиков

Заложник обратился из ростовского СИЗО-1 с просьбой услышать захватчиков

Кадр: Telegram-канал Mash

Один из заложников в ростовском СИЗО-1 — начальник оперативного управления ФСИН по Ростовской области подполковник Александр Богма — рассказал о серьезном настрое захватчиков. Соответствующее видео, сделанное захватчиками, опубликовано в Telegram-канале Mash.

Взявшие сотрудника изолятора в заложники попросили его сказать на камеру пару слов, «поделиться впечатлениями и эмоциями». «Люди настроены серьезно. Услышьте их», — сказал Богма.

Ранее стало известно, что трое из шести террористов, захвативших заложников в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, планировали взорвать здание Верховного суда (ВС) Карачаево-Черкесской Республики (КЧР).

Утром 16 июня стало известно, что шестеро обвиняемых, содержащиеся в СИЗО, захватили в заложники двух сотрудников регионального управления ФСИН. Они выбили оконную решетку в камере и проникли в дежурную часть.

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      Екатерина Подвигина
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