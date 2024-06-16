Спецназ ликвидировал захватчиков в СИЗО-1 ГУФСИН в Ростове

Спецназ провел штурм ростовского СИЗО-1, где двоих сотрудников удерживали в заложниках. Захватчики ликвидированы.

«В ходе проведения специальной операции по освобождению заложников в СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области преступники ликвидированы, сотрудники, находившиеся в заложниках, освобождены и не пострадали», — говорится в сообщении ФСИН.

Уточнялось, что переговоры с преступниками не дали результатов. Штурм продлился три минуты. В штурме участвовали сотрудники Росгвардии и спецслужб. Никто из сотрудников, участвовавших в штурме ростовского СИЗО, предварительно, не пострадал.

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Ветеран «Альфы» назвал сложность операции по освобождению заложников

Подполковник запаса, член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов в беседе с «Лентой.ру» объяснил, что преступники, взявшие в плен сотрудников ростовского СИЗО, были хорошо подготовлены.

Сложность заключается в том, что заключенные не хуже, а иногда и лучше знают место дислокации. Они тщательно готовятся к захвату заложников, продумывают планы отхода, планы эвакуации Андрей Попов подполковник запаса, член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа»

Они уже обладают этой информацией, а оперативному штабу это только предстоит выяснить, проверить и принять меры по предотвращению побега заключенных, указал Попов.

Восстановлена хронология попытки побега и захвата заложников

По данным Shot, захватившие в заложники сотрудников СИЗО преступники устроили побег ночью — выбили оконные решетки, спустились по канату с третьего и четвертого этажей, при этом один из них упал и сломал руку. После выхода из камер они отсиделись на территории СИЗО, а затем сгруппировались и захватили сперва младшего инспектора — 23-летнего Виктора Кончакова, а затем начальника оперативного управления Александра Богму. Захватчики требовали машину, «зеленый коридор» и возможность улететь из страны.

Были установлены личности всех преступников. Трое из них были осуждены в декабре 2023 года за участие в ИГИЛ (ИГ, организация признана террористической и запрещена в России) и подготовке теракта — они планировали напасть на здание Верховного суда в Карачаево-Черкесии. По информации Shot, трое террористов — Акиев, Цицкиев и Гиреев — завербовали еще троих заключенных в СИЗО. Они несколько месяцев планировали побег. Издание Baza указывало, что захват заложников планировался несколько месяцев. Кураторам захвата удалось доставить преступникам в изолятор оружие, флаги ИГИЛ и средства связи. Сами преступники, вероятно, содержались в разных камерах, но это не помешало им вместе организовать побег.

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По одной из версий, действия преступников в изоляторе координировали извне. Об этом же писал Shot — захваченным в заложники сотрудникам СИЗО-1 могли сообщать, с кем нужно наладить связь и кого завербовать, чтобы выйти на свободу. Среди тех, с кем предложили террористам договориться, — начальник управления СИЗО-1 и еще один вышестоящий сотрудник.