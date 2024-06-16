Штурм ростовского СИЗО завершился освобождением заложников

Shot: освобождены сотрудники ростовского СИЗО-1, которых удерживали в заложниках

Освобождены сотрудники ростовского СИЗО-1, которых удерживали в заложниках. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что заложники не пострадали. Между тем Mash пишет, что всех шестерых захватчиков ликвидировали в результате штурма спецназа. На территорию учреждения пропустили медиков. Как уточняет Baza, штурм длился около трех минут.

Ранее сообщалось, что спецназ начал штурмовать СИЗО — переговоры с обвиняемыми, которые захватили заложников, не дали результатов. На территорию СИЗО-1 заехали две кареты скорой помощи.

Утром 16 июня шестеро заключенных ростовского СИЗО выбили оконную решетку в камере, проникли в дежурную часть и взяли двух заложников. Среди преступников были лица, осужденные за участие в ИГИЛ (ИГ, организация признана террористической и запрещена в России) в 2023 году. Одним из заложников оказался начальник оперативного управления УФСИН по Ростовской области Александр Богма.