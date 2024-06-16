Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:13, 16 июня 2024Силовые структуры

Сотрудников ростовского СИЗО заподозрили в помощи террористам в организации побега

Завхозы и уборщики СИЗО-1 могли помочь террористам в организации побега

Кадр: Telegram-канал Mash

Сотрудники СИЗО-1 в Ростове-на-Дону могли помочь террористам в организации побега. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, такую версию в настоящее время рассматривают правоохранители. Речь идет о внешнем персонале следственного изолятора. Таким образов, в помощи преступникам заподозрили завхозов, уборщиков, работников столовой и так далее.

Материалы по теме:
«Для фанатиков главное — жестокость» Большинство осужденных за терроризм в России — мусульмане. Почему так происходит?
«Для фанатиков главное — жестокость»Большинство осужденных за терроризм в России — мусульмане. Почему так происходит?
3 декабря 2020
Курс молодого террориста В российской колонии много лет работала школа боевиков. Почему тюремщики закрывали на это глаза?
Курс молодого террористаВ российской колонии много лет работала школа боевиков. Почему тюремщики закрывали на это глаза?
15 января 2021
Старшие по мечети Мусульмане в тюрьмах живут по своим законам. Воры им не власть
Старшие по мечетиМусульмане в тюрьмах живут по своим законам. Воры им не власть
16 апреля 2018

Более того, собеседники Mash во ФСИН сообщили, что изолятор переполнен. При лимите в 500 человек там сидит почти 900 заключенных.

Утром в воскресенье, 16 июня, шестеро заключенных сумели выбраться из камеры ростовского СИЗО и взять в заложники двоих сотрудников изолятора. Среди захватчиков были особо опасные преступники, сторонники «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в России).

Позднее стало известно, что спецназ провел штурм изолятора: захватчики ликвидированы, а находившиеся в плену террористов сотрудники СИЗО освобождены и не пострадали.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      Губернатор Ростовской области прокомментировал захват заложников в СИЗО

      Саммит по Украине в Швейцарии описали фразой «все уже кончено»

      Итоговый документ саммита в Швейцарии по Украине поддержали 80 стран

      С захватившими в ростовском СИЗО заложников террористами пытался поговорить местный имам

      Премьер Нидерландов выступил за участие России в саммите по Украине

      В Германии неизвестный напал на полицейских с топором

      Фанатам сборной Англии захотели запретить посещение матчей Евро-2024

      Экс-сотрудник ФСИН указал на нарушения инструкций сотрудников ростовского СИЗО

      Лидер одной из стран НАТО усомнился в единой поддержке новой декларации по Украине

      Премьер Японии пробыл на конференции по Украине 2,5 часа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше