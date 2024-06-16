Сотрудников ростовского СИЗО заподозрили в помощи террористам в организации побега

Завхозы и уборщики СИЗО-1 могли помочь террористам в организации побега

Сотрудники СИЗО-1 в Ростове-на-Дону могли помочь террористам в организации побега. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, такую версию в настоящее время рассматривают правоохранители. Речь идет о внешнем персонале следственного изолятора. Таким образов, в помощи преступникам заподозрили завхозов, уборщиков, работников столовой и так далее.

Более того, собеседники Mash во ФСИН сообщили, что изолятор переполнен. При лимите в 500 человек там сидит почти 900 заключенных.

Утром в воскресенье, 16 июня, шестеро заключенных сумели выбраться из камеры ростовского СИЗО и взять в заложники двоих сотрудников изолятора. Среди захватчиков были особо опасные преступники, сторонники «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в России).

Позднее стало известно, что спецназ провел штурм изолятора: захватчики ликвидированы, а находившиеся в плену террористов сотрудники СИЗО освобождены и не пострадали.