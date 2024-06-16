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17:52, 16 июня 2024Силовые структуры

Стало известно об обысках в ростовском СИЗО после взятия заложников

В СИЗО-1 Ростова-на-Дону проходят обыски после захвата заложников

Фото: Федор Ларин / РИА Новости

В СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, где утром заключенные взяли в заложники сотрудников ФСИН, проходят обыски. Об этом стало известно РИА Новости.

«В настоящее время оперативники продолжают мероприятия в СИЗО. Идет поиск запрещенных предметов у заключенных», — сообщили агентству в правоохранительных органах.

Ранее взятие заложников в ростовском СИЗО прокомментировал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он заявил, что все, кто нарушил закон, должны понести наказание. Он также призвал россиян не поддаваться на провокации в интернете на фоне случившегося.

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Взятие заложников в СИЗО-1 закончилось штурмом. Ему предшествовали переговоры с преступниками, однако они не помогли добиться желаемого. По итогам штурма все шестеро заключенных были ликвидированы спецназом.

Утром 16 июня стало известно, что шестеро заключенных в СИЗО-1 взяли в заложники двух сотрудников ФСИН. Сообщалось, что трое из преступников ранее планировали совершить теракт в здании Верховного суда в Карачаево-Черкесской Республике.

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