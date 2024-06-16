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14:19, 16 июня 2024Россия

Губернатор Ростовской области прокомментировал захват заложников в СИЗО

Глава Ростовской области Голубев: нарушившие закон должны нести ответственность

Фото: Ирина Гурьева / ТАСС

Губернатор Ростовской области заявил, что любой, кто нарушит закон, должен нести ответственность. Захват заложников в ростовском СИЗО-1 глава региона прокомментировал в своем Telegram-канале.

«Сейчас, когда заложники освобождены, могу сказать одно: любой нарушивший закон должен нести ответственность», — написал губернатор. Глава региона призвал россиян не поддаваться на провокации в сети на фоне захвата заложников в изоляторе.

Захват заложников в СИЗО Ростова-на-Дону закончился штурмом. Отмечалось, что до этого с захватчиками вели переговоры, но они не привели к желаемому результату. В результате штурма все шестеро захватчиков были ликвидированы.

16 июня стало известно, что шестеро обвиняемых, содержащихся в СИЗО-1, взяли в заложники двоих сотрудников ФСИН. Трое из преступников ранее планировали взорвать здание Верховного суда в Карачаево-Черкесской Республике.

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      Олег Давыдов
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