Shot: всех сотрудников ростовского СИЗО проверят на связь с террористами

Всех сотрудников СИЗО в Ростове-на-Дону проверят на связь с ликвидированными террористами, у которых могли быть пособники в изоляторе. Об этом пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на источники.

Допрошены будут и заключенные СИЗО-1. Следствие полагает, что ликвидированным в ходе штурма преступникам могли дать телефоны и предоставить доступ к мобильной связи другие арестованные, у которых были налажены контакты в изоляторе.

Телефоны террористов и все их личные вещи ранее были изъяты с места, где были захвачены заложники.

16 июня шестеро обвиняемых, содержащихся в ростовском СИЗО, захватили в заложники двух сотрудников регионального управления ФСИН. Трое из них — Шамиль Акиев, Тамерлан Гиреев и Азамат Цицкиев — ранее планировали взорвать здание Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики.