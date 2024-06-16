Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:24, 16 июня 2024Силовые структуры

Сотрудников ростовского СИЗО проверят на связь с террористами

Shot: всех сотрудников ростовского СИЗО проверят на связь с террористами

Фото: Федор Ларин / РИА Новости

Всех сотрудников СИЗО в Ростове-на-Дону проверят на связь с ликвидированными террористами, у которых могли быть пособники в изоляторе. Об этом пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на источники.

Допрошены будут и заключенные СИЗО-1. Следствие полагает, что ликвидированным в ходе штурма преступникам могли дать телефоны и предоставить доступ к мобильной связи другие арестованные, у которых были налажены контакты в изоляторе.

Телефоны террористов и все их личные вещи ранее были изъяты с места, где были захвачены заложники.

16 июня шестеро обвиняемых, содержащихся в ростовском СИЗО, захватили в заложники двух сотрудников регионального управления ФСИН. Трое из них — Шамиль Акиев, Тамерлан Гиреев и Азамат Цицкиев — ранее планировали взорвать здание Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Спецназ ликвидировал захватчиков в ростовском СИЗО. Заложники освобождены

      Песков назвал условие соблюдения возможного мирного договора с Украиной

      Минобороны сообщило об уничтожении танка Leopard в зоне СВО

      Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Запорожской области

      Сотрудников ростовского СИЗО проверят на связь с террористами

      Шольц досрочно покинул конференцию по Украине

      На Западе назвали безнадежной для Украины ситуацию на фронте

      Стало известно о возможности теннисиста Хачанова поехать на Олимпиаду

      Дом Аллы Пугачевой подорожал почти на 20 миллионов рублей

      Украина заявила о готовности текста декларации по саммиту в Швейцарии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше