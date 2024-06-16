Стало известно о планах следствия раскрыть связи террористов в СИЗО

Shot: следствие раскроет связи захвативших заложников террористов в СИЗО-1

Следствию предстоит узнать, с кем ликвидированные террористы, которые ранее захватили заложников, наладили канал связи в ростовском СИЗО-1. О планах силовиков раскрыть связи захватчиков в изоляторе сообщил Shot в Telegram.

Источнику издания стало известно, что телефоны террористов и все их личные вещи изъяты с места, где были захвачены заложники. По его данным, теперь следствие будет выяснять, кто мог помогать им в изоляторе.

Ранее стало известно, что во время штурма СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, где террористы захватили заложников, никто из сотрудников спецслужб и Росгвардии не пострадал. В ходе операции преступники были ликвидированы. Сообщалось, что переговоры с террористами не дали результатов.

16 июня стало известно, что шестеро обвиняемых, содержащихся в ростовском СИЗО, захватили в заложники двух сотрудников регионального управления ФСИН. Трое из них — Шамиль Акиев, Тамерлан Гиреев и Азамат Цицкиев — ранее планировали взорвать здание Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики.

