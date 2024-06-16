Тела захвативших заложников в ростовском СИЗО решили не выдавать родственникам

Место захоронения террористов из ростовского СИЗО останется в тайне

Тела преступников, которые захватили заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону, решили не выдавать родственникам. Об этом заявил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский.

Специалист уточнил, что место захоронения террористов останется в тайне.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил о попытках использовать инцидент в СИЗО для провокаций.

Известно, что с захватившими в ростовском СИЗО заложников террористами пытался поговорить местный имам. По данным издания, имам Духовного управления мусульман Ростовской области пытался убедить захватчиков сложить оружие, однако ему не удалось это сделать.