С захватившими в ростовском СИЗО заложников террористами пытался поговорить местный имам

Baza: с захватчиками в ростовском СИЗО-1 пытался поговорить местный имам

С террористами, захватившими в ростовском СИЗО-1 заложников, пытался поговорить местный имам. Об этом сообщает Baza в Telegram.

По данным издания, имам Духовного управления мусульман Ростовской области пытался убедить захватчиков сложить оружие, однако ему не удалось это сделать. После того, как переговоры не дали результата, начался штурм СИЗО.

Ранее стало известно, что во время штурма СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, где террористы захватили заложников, никто из сотрудников спецслужб и Росгвардии не пострадал. В ходе операции преступники были ликвидированы. Сообщалось, что переговоры с террористами не дали результатов.

16 июня стало известно, что шестеро обвиняемых, содержащиеся в ростовском СИЗО, захватили в заложники двух сотрудников регионального управления ФСИН. Трое из них — Шамиль Акиев, Тамерлан Гиреев и Азамат Цицкиев — ранее планировали взорвать здание Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики.