В Ростовской области заявили о попытках использовать инцидент в СИЗО для провокаций

Голубев заявил о попытках использовать инцидент в ростовском СИЗО для провокаций

Захват заложников в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону пытались использовать для провокаций. Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«Почти сразу с комментариями сюда в Telegram-канал массово стали приходить провокаторы с явными антироссийскими настроениями и попыткой раскачать межнациональную тему. Позже часть Telegram-сообщества подхватила тему, и превратила это во флеш-моб», — говорится в публикации.

Голубев рассказал, что с самого утра 16 июня получал доклады по ситуации в ростовском СИЗО. Он отметил, что воздержался от комментариев, пока работали сотрудники правоохранительных органов. После освобождения заложников глава региона подчеркнул, что любой, кто нарушил закон, должен нести ответственность.

16 июня шестеро обвиняемых, содержащиеся в ростовском СИЗО, захватили в заложники двух сотрудников регионального управления ФСИН. Трое из них — Шамиль Акиев, Тамерлан Гиреев и Азамат Цицкиев — ранее планировали взорвать здание Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики.