Выжившего участника захвата заложников в ростовском СИЗО арестовали

В Ростове-на-Дону суд арестовал выжившего участника захвата заложников в СИЗО

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал единственного выжившего участника захвата заложников в СИЗО №1 Даниила Камнева (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает ТАСС.

Камнев пробудет под стражей до 15 августа.

Ранее сообщалось, что Камневу провели трепанацию черепа. Медикам пришлось сделать в его голове специальные отверстия для того, чтобы извлечь пулю и осколки костей.

28-летний преступник был ранен в голову во время штурма. С 16 июня он находился в коме, из которой вышел через пять дней. Камнев принял ислам, выбрал для себя имя Хамза и стал сторонником радикального течения этой религии. В СИЗО оказался после вынесенного судом приговора за организацию деятельности экстремистской организации.