Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:00, 22 июня 2024Силовые структуры

Выжившему после штурма СИЗО в Ростове террористу сделали сложную операцию

Взявшему заложников в СИЗО-1 террористу Камневу сделали трепанацию черепа

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Террористу Даниилу Камневу (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который выжил после ранения в голову во время штурма СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, потребовалась сложная операция. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, Камневу провели трепанацию черепа. Медикам пришлось сделать в его голове специальные отверстия для того, чтобы извлечь пулю и осколки костей. Уточняется, что операция длилась более двух часов.

28-летний преступник был ранен в голову во время штурма. С воскресенья, 16 июня, он находился в коме, из которой вышел через пять дней. Камнев принял ислам, выбрал для себя имя Хамза и стал сторонником радикального течения этой религии. В СИЗО оказался после вынесенного судом приговора за организацию деятельности экстремистской организации.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Подвигина
      Обсудить
      Последние новости

      Скрипали не хотят участвовать в расследовании дела об отравлении Стерджесс. Чем они объясняют свой отказ?

      Раскрыта дата визита заместителя главы политбюро ХАМАС в Москву

      В Турции воздушный шар с пассажирами застрял между скалами

      Бывший премьер раскрыл смысл военной полиции на Украины

      Во Франции заявили о подготовке третьей мировой войны на Украине

      После ударов ВСУ оказались обесточены два села в Запорожской области

      Силы ПВО сбили несколько воздушных целей в российском регионе

      Даниил Медведев оценил значимость Олимпиады

      Названа причина эвакуации аэропорта Астрахани

      Мужчина пострадал при атаке беспилотников по российскому региону

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше