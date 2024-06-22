Выжившему после штурма СИЗО в Ростове террористу сделали сложную операцию

Взявшему заложников в СИЗО-1 террористу Камневу сделали трепанацию черепа

Террористу Даниилу Камневу (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который выжил после ранения в голову во время штурма СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, потребовалась сложная операция. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, Камневу провели трепанацию черепа. Медикам пришлось сделать в его голове специальные отверстия для того, чтобы извлечь пулю и осколки костей. Уточняется, что операция длилась более двух часов.

28-летний преступник был ранен в голову во время штурма. С воскресенья, 16 июня, он находился в коме, из которой вышел через пять дней. Камнев принял ислам, выбрал для себя имя Хамза и стал сторонником радикального течения этой религии. В СИЗО оказался после вынесенного судом приговора за организацию деятельности экстремистской организации.