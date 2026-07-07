СРОЧНО: МОК рекомендовал снять ограничения с российских спортсменов

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20:19, 7 июля 2026Спорт

В Швеции раскритиковали снятие санкций с российских спортсменов

В Шведском олимпийском комитете раскритиковали снятие санкций с российских спортсменов
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Chubarova Iryna / Shutterstock / Fotodom

Пресс-секретарь Шведского олимпийского комитета (SOC) Ларс Маркуссон раскритиковал решение Международного олимпийского комитета (МОК) снять санкции с российских спортсменов. Его слова приводит Sport24.

В Швеции заявили, что разочарованы решением МОК снять ограничения с Олимпийского комитета России, однако подчеркнули, что не намерены бойкотировать будущие Игры. Маркуссон отметил, что возвращение российских спортсменов на международные старты вызывает недовольство, однако шведские атлеты не должны при этом страдать.

Он подчеркнул, что возможность открыть участие для большего числа российских спортсменов полностью противоречит позиции Швеции и всего северного спортивного сообщества. При этом сегодняшнее решение не означает, что российские спортсмены гарантированно смогут выступить под российским флагом на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

Ранее МОК отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий от 28 февраля 2022 года и 28 марта 2023 года об ограничениях в отношении участия в них россиян. Кроме того, Олимпийский комитет России (ОКР) временно восстановлен в правах.

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