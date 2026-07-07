СРОЧНО: МОК рекомендовал снять ограничения с российских спортсменов

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:01, 7 июля 2026Экономика

Часть россиян предупредили об опасности жары

Врач Бадалян: Жара может вызвать обострение неврологических заболеваний
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Высокая температура может вызывать временное ухудшение неврологических симптомов и самочувствия у россиян с некоторыми заболеваниями нервной системы, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры неврологии Пироговского Университета Карине Бадалян.

Так, жара может усиливать симптомы рассеянного склероза, ухудшать самочувствие пациентов с болезнью Паркинсона, вегетативными нарушениями, последствиями инсульта и некоторыми формами эпилепсии. «Дополнительную роль играют обезвоживание и нарушения электролитного баланса», — объяснила врач.

У здорового человека само по себе солнечное излучение не оказывает прямого повреждающего воздействия на нервную систему. Однако длительное пребывание под прямыми солнечными лучами способствует перегреву организма и повышает риск теплового истощения и теплового удара. Они уже могут сопровождаться неврологическими нарушениями.

Специалист напомнила, что при тепловым ударе может возникать головная боль, спутанность сознания, нарушение координации, судороги и потеря сознания. В тяжелых случаях возможно стойкое повреждение нервной системы.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова спрогнозировала, что жара вернется в Москву в пятницу, 10 июля. В этот день воздух в столице прогреется до плюс 27 градусов Цельсия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МОК рекомендовал снять ограничения с российских спортсменов. Что это означает и при чем здесь новые территории России

    Раскрыт неожиданный предвестник диабета

    Российская туристка описала отдых в Дагестане фразой «море просто отстой»

    Часть россиян предупредили об опасности жары

    Месси установил антирекорд чемпионатов мира

    Юрист рассказал о расходах «королевы марафонов» в колонии

    Двукратный олимпийский чемпион поприветствовал решение МОК вернуть россиян

    Исполнитель теракта в Монако попала на видео перед взрывом

    Русская мошенница Анна Делви в купальнике поздравила американцев с Днем независимости США

    Принц Гарри проиграл суд и может лишиться пяти миллиардов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok