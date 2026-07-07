Часть россиян предупредили об опасности жары

Врач Бадалян: Жара может вызвать обострение неврологических заболеваний

Высокая температура может вызывать временное ухудшение неврологических симптомов и самочувствия у россиян с некоторыми заболеваниями нервной системы, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры неврологии Пироговского Университета Карине Бадалян.

Так, жара может усиливать симптомы рассеянного склероза, ухудшать самочувствие пациентов с болезнью Паркинсона, вегетативными нарушениями, последствиями инсульта и некоторыми формами эпилепсии. «Дополнительную роль играют обезвоживание и нарушения электролитного баланса», — объяснила врач.

У здорового человека само по себе солнечное излучение не оказывает прямого повреждающего воздействия на нервную систему. Однако длительное пребывание под прямыми солнечными лучами способствует перегреву организма и повышает риск теплового истощения и теплового удара. Они уже могут сопровождаться неврологическими нарушениями.

Специалист напомнила, что при тепловым ударе может возникать головная боль, спутанность сознания, нарушение координации, судороги и потеря сознания. В тяжелых случаях возможно стойкое повреждение нервной системы.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова спрогнозировала, что жара вернется в Москву в пятницу, 10 июля. В этот день воздух в столице прогреется до плюс 27 градусов Цельсия.