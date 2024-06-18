Найден дом одного из захватчиков в ростовском СИЗО

РИА Новости сообщило об опустевшем доме захватчика из ростовского СИЗО

В одном из сел Малгобекского района Ингушетии найден частный дом, в котором жил один из предполагаемых захватчиков заложников в ростовском СИЗО уроженец республики Малик Гандалоев. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что кирпичный дом выглядит заброшенным, забор местами почернел. Как пишет агентство, в соседнем доме проживает семья дяди подозреваемого, однако на момент визита корреспондента, никого из взрослых в доме не было. В паре километров в частном доме живут родители Гандалоева.

Нападение на изолятор в Ростове-на-Дону произошло 16 июня. Шестеро заключенных сумели выбраться из камеры и взять в заложники сотрудников. После этого спецназ провел штурм, которому предшествовали переговоры с преступниками, однако общение не увенчалось успехом. По итогам штурма пятеро из шести заключенных были ликвидированы, один из террористов выжил во время штурма.