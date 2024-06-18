Один из террористов, которые захватили заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону, выжил во время штурма. Мужчина получил ранение в голову и был госпитализирован. Сейчас он находится в реанимации нейрохирургии одной из ростовских больниц в тяжелом состоянии после операции. После того как рецидивист придет в сознание, его начнут допрашивать. Родственников еще не уведомляли, что мужчина жив.
По данным RT, выживший — Дмитрий Камнеев 1996 года рождения. Известно, что он принял ислам и стал сторонником его радикального течения. В СИЗО Камнеев находился после вынесенного ему приговора по статье за участие в деятельности экстремистской организации.
Он был единственным из напавших на изолятор, кто еще дышал во время приезда скорой помощи к СИЗО после штурма. Его удалось спасти. Пятеро сообщников Камнеева не смогли дождаться помощи медиков.
Террористы захватили трех заложников
Изначально сообщалось, что террористы взяли в заложники двоих работников изолятора — 39-летнего начальника оперативного управления и 23-летнего младшего инспектора дежурной службы СИЗО-1. Однако позже появилась информация о третьем — это был 31-летний начальник оперативного отдела, который получил ранение руки, но смог вырваться и сбежать, заблокировав террористам доступ к оружейной комнате.
Сейчас все освобожденные заложники находятся в удовлетворительном состоянии.
В ростовском СИЗО после нападения начались проверки
После того как шестеро заключенных сумели выбраться из камеры СИЗО-1 и взять в заложники сотрудников утром 16 июня, в изоляторе начали проверку. В первую очередь ей подлежат сотрудники оперативно-режимного отдела, которые отвечают за проверку передач для арестантов.
Одной из версий произошедшего была названа возможная передача телефонов и ножей в изолятор при помощи пособников. На данный момент у арестантов уже были изъяты запрещенные предметы — средства мобильной связи и бытовые вещи.
Служебную проверку также инициировали в отношении начальника СИЗО-1 Андрея Мусаева. В ходе инспекции проверяющие уделят внимание условиям содержания арестантов, изучат показания заключенных. Кроме того, правоохранительные органы выясняют, кто мог передать террористам флаг «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация) и повязки на головы под видом полотенец.
СИЗО в Ростове-на-Дону было переполнено
Стало известно, что в спецучреждении содержалось 900 человек при лимите 500 заключенных. По данным правоохранителей, изолятор был перегружен почти в два раза, а сотрудников при этом не хватало — их дефицит составлял 30 процентов, заявил член Совета по правам человека (СПЧ), ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.
Нападение на изолятор произошло 16 июня. Шестеро заключенных сумели выбраться из камеры и взять в заложники сотрудников. После этого спецназ провел штурм, которому предшествовали переговоры с преступниками, однако общение не увенчалось успехом.
По итогам штурма пятеро из шести заключенных были ликвидированы. Сотрудники спецслужб также выяснили, что трое из преступников — Шамиль Акиев, Тамерлан Гиреев и Азамат Цицкиев — ранее планировали совершить теракт в здании Верховного суда в Карачаево-Черкесии.