Один из террористов, захвативших заложников в ростовском СИЗО, выжил. Кто он и что о нем известно?

Один из террористов выжил при штурме в СИЗО в Ростове

Один из террористов, которые захватили заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону, выжил во время штурма. Мужчина получил ранение в голову и был госпитализирован. Сейчас он находится в реанимации нейрохирургии одной из ростовских больниц в тяжелом состоянии после операции. После того как рецидивист придет в сознание, его начнут допрашивать. Родственников еще не уведомляли, что мужчина жив.

По данным RT, выживший — Дмитрий Камнеев 1996 года рождения. Известно, что он принял ислам и стал сторонником его радикального течения. В СИЗО Камнеев находился после вынесенного ему приговора по статье за участие в деятельности экстремистской организации.

Он был единственным из напавших на изолятор, кто еще дышал во время приезда скорой помощи к СИЗО после штурма. Его удалось спасти. Пятеро сообщников Камнеева не смогли дождаться помощи медиков.

Фото: Федор Ларин / РИА Новости

Террористы захватили трех заложников

Изначально сообщалось, что террористы взяли в заложники двоих работников изолятора — 39-летнего начальника оперативного управления и 23-летнего младшего инспектора дежурной службы СИЗО-1. Однако позже появилась информация о третьем — это был 31-летний начальник оперативного отдела, который получил ранение руки, но смог вырваться и сбежать, заблокировав террористам доступ к оружейной комнате.

Сейчас все освобожденные заложники находятся в удовлетворительном состоянии.

В ростовском СИЗО после нападения начались проверки

После того как шестеро заключенных сумели выбраться из камеры СИЗО-1 и взять в заложники сотрудников утром 16 июня, в изоляторе начали проверку. В первую очередь ей подлежат сотрудники оперативно-режимного отдела, которые отвечают за проверку передач для арестантов.

Одной из версий произошедшего была названа возможная передача телефонов и ножей в изолятор при помощи пособников. На данный момент у арестантов уже были изъяты запрещенные предметы — средства мобильной связи и бытовые вещи.

Служебную проверку также инициировали в отношении начальника СИЗО-1 Андрея Мусаева. В ходе инспекции проверяющие уделят внимание условиям содержания арестантов, изучат показания заключенных. Кроме того, правоохранительные органы выясняют, кто мог передать террористам флаг «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация) и повязки на головы под видом полотенец.

СИЗО в Ростове-на-Дону было переполнено

Стало известно, что в спецучреждении содержалось 900 человек при лимите 500 заключенных. По данным правоохранителей, изолятор был перегружен почти в два раза, а сотрудников при этом не хватало — их дефицит составлял 30 процентов, заявил член Совета по правам человека (СПЧ), ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

Фото: Федор Ларин / РИА Новости

Нападение на изолятор произошло 16 июня. Шестеро заключенных сумели выбраться из камеры и взять в заложники сотрудников. После этого спецназ провел штурм, которому предшествовали переговоры с преступниками, однако общение не увенчалось успехом.

По итогам штурма пятеро из шести заключенных были ликвидированы. Сотрудники спецслужб также выяснили, что трое из преступников — Шамиль Акиев, Тамерлан Гиреев и Азамат Цицкиев — ранее планировали совершить теракт в здании Верховного суда в Карачаево-Черкесии.