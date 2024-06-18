В Москве после нападения на «Крокус» планировался еще один теракт. Какую роль сыграла Турция в его предотвращении?

Hurriyet: Турция сообщила России о готовящемся в ТЦ теракте после «Крокуса»

Спецслужбы Турции помогли предотвратить готовившийся в Москве второй после атаки на «Крокус Сити Холл» теракт, сообщает газета Hurriyet.

Как указывает издание, теракт готовили боевики запрещенной в РФ группировки «Вилаят Хорасан» (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»). Турецкие спецслужбы долгое время отслеживали деятельность местной ячейки организации, которая была причастна к нападению на католическую церковь Святой Марии в Стамбуле в январе. Правоохранительные органы в рамках расследования допросили нескольких человек, после чего установили контакт с российской стороной. Hurriyet уточняет, что двое совершивших нападение незадолго до теракта побывали в Турции, о чем также были проинформированы российские правоохранительные органы.

Уточняется, что террористы хотели напасть на переполненный торговый центр.

Фото: Yulia Morozova / Reuters

Франция содействовала расследованию теракта в «Крокусе»

Глава Минобороны Франции Себастьен Лекорню рассказал, что Париж передал Москве информацию разведки.

Мы решили, несмотря на серьезные разногласия, которые у нас есть с [президентом России] Владимиром Путиным, передать информацию о теракте, которая у нас была Себастьен Лекорню глава Минобороны Франции

Он назвал это хорошим примером партнерства в вопросе борьбы с терроризмом, несмотря на то, что между странами существуют существенные разногласия.

Организаторы нападения на «Крокус» готовили еще один теракт в другой стране

Как сообщал источник «Известий», теракт планировался в одной из стран Средней Азии. Атака должна была произойти одновременно с нападением на «Крокус».

Также уточнялось, что группа преступников не являлась организованной террористической ячейкой в устоявшемся понимании — ее сформировали всего за несколько недель до теракта. Указывалось, что двое участвовавших в нападении на «Крокус» получили инструкции, когда ездили в Турцию, другие были завербованы уже на территории России. Для атаки подбирались люди, ранее не замеченные в приверженности радикальному исламу.

Теракт в красногорском «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта перед концертом группы «Пикник». Четверо вооруженных людей ворвались в здание, открыли огонь из автоматов и подожгли концертный зал. В результате атаки 144 человека не выжили и свыше 500 человек пострадали. По делу о теракте арестованы 18 человек, еще двое находятся под подпиской о невыезде. Возбуждено несколько уголовных дел.