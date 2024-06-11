Глава ФСБ заявил, что военная разведка Украины причастна к атаке на «Крокус». Заказчик теракта до сих пор не назван

Директор ФСБ Бортников: установлена причастность Украины к теракту в «Крокусе»

Федеральная служба безопасности (ФСБ) установила причастность военной разведки Украины к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске в марте 2024 года. Об этом заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников на заседании НАК.

При этом заказчик атаки на «Крокус» до сих пор не назван.

Бортников заявил о работе украинских и западных спецслужб по вербовке преступников

Глава ФСБ заявил, что украинские и западные спецслужбы расширяют круг возможных исполнителей, вербуемых для совершения в России резонансных преступлений, а также оказывают содействие в их подготовке и оснащении международным террористическим организациям.

Показательным примером является установленная нами причастность военной разведки Украины к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле» Александр Бортников глава ФСБ

Бортников также отметил, что «противник при поддержке США и других стран НАТО» пытается ослабить поддержку Российской армии и спровоцировать панические настроения среди граждан. «Не прекращаются попытки проникновения в приграничные с Украиной регионы неонацистских вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп», — отметил председатель НАК.

Ранее Бортников говорил, что организатор теракта в «Крокусе» находится за границей

В начале мая Бортников заявил, что российские спецслужбы «практически догадываются», кто заказчик атаки на «Крокус». По его словам, главный организатор теракта находится за границей. Более конкретную информацию директор ФСБ отказался приводить, сославшись на тайну следствия. «Нам необходимо в оперативной работе сделать так, чтобы наша работа привела к конкретному результату», — заключил он.

Фото: Alexey Belkin / Globallookpress.com

Одной из целей теракта Бортников назвал желание нанести ущерб отношениям России со странами СНГ. Он отметил, что заказчики использовали для этого религиозные и национальные факторы.

По делу о теракте арестованы 18 человек

Теракт в красногорском «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта перед концертом группы «Пикник». Четверо вооруженных людей ворвались в здание, открыли огонь из автоматов и подожгли концертный зал. В результате атаки 144 человека погибли и свыше 500 человек пострадали.

В настоящее время по делу о теракте арестованы 18 человек, еще двое находятся под подпиской о невыезде. Возбуждено несколько уголовных дел по статьям о террористическом акте, приготовлении к теракту, участии в деятельности террористической организации, а также незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ. Также фигуранты дела обвиняются в участии в деятельности организации «Вилаят Хорасан» (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»).