В ФСБ раскрыли одну из целей теракта в «Крокусе»

Бортников: терактом в «Крокусе» хотели нанести ущерб отношениям РФ с СНГ

Одной из целей теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» было желание нанести ущерб отношениям России со странами СНГ. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников, передает «Интерфакс».

По словам Бортникова, заказчики этого теракта хотели нанести ущерб взаимоотношениям, используя религиозные и национальные факторы. Он рассказал, что расследование данного дела проводилось при участии спецслужб и правоохранительных органов Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Ранее востоковед, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Кирилл Семенов предупредил, что вербовщики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) используют проблему миграции из Средней Азии для создания раскола в российском обществе.