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16:21, 7 мая 2024Силовые структуры

«Догадываемся, кто это». В ФСБ рассказали, где находится организатор теракта в «Крокусе»

Директор ФСБ Бортников: организатор теракта в «Крокусе» находится не в РФ
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Директор Федеральная служба безопасности (ФСБ) России Александр Бортников привел детали расследования дела о теракте в подмосковном концертом зале «Крокус Сити Холл». Глава ведомства, в том числе, ответил на вопрос, удалось ли установить главных заказчиков теракта.

Мы практически догадываемся, кто это [заказчик теракта]

Александр Бортников директор ФСБ России

Согласно данным ФСБ, главный организатор теракта в «Крокусе» находится за границей. По словам Бортникова, в настоящий момент в рамках следствия идут необходимые процедуры, «чтобы каким-то образом до него дотянуться». Более конкретную информацию директор ФСБ отказался приводить, сославшись на тайну следствия. «Нам необходимо в оперативной работе сделать так, чтобы наша работа привела к конкретному результату», — заключил он.

Александр Бортников

Александр Бортников

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Путин пообещал, что Россия доберется до заказчиков теракта в «Крокусе»

Президент страны Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД назвал цель заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле». По словам главы государства, они хотели спровоцировать в России национальную рознь, ксенофобию и исламофобию.

Это и была главная цель террористов и их заказчиков, прежде всего — посеять раздор и панику, распри и ненависть в нашей стране, расколоть Россию изнутри

Владимир Путинпрезидент России

Он также пообещал, что Россия обязательно доберется до главных заказчиков теракта. Путин подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов установят все звенья цепочки и конечных бенефициаров теракта. Российский лидер добавил, что в террористической среде все легко покупается и продается, включая информацию.

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Ранее в деле о теракте в «Крокусе» нашли украинский след

В апреле стало известно, что следователи нашли подтверждение непосредственной связи террористов, напавших на «Крокус», с украинскими националистическими формированиями. Генеральный прокурор России Игорь Краснов рассказал, что Москва делает все возможное для установления организаторов теракта. Он также назвал очевидным украинский след в деле о теракте в «Крокусе».

В свою очередь заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал истинными организаторами теракта официальных лиц Украины. По его мнению, они «прячутся в тени ИГ» (группировка «Исламское государство», ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация).

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Вечером 22 марта группа вооруженных мужчин атаковала «Крокус Сити Холл», где проходили концерт группы «Пикник» и чемпионат России по танцевальному спорту. Террористы открыли огонь по людям и подожгли концертный зал, чтобы заблокировать зрителей. Затем они скрылись на машине, их задержали в Брянской области. Согласно последним данным, в теракте пострадали 695 человек, 144 спасти не удалось.

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