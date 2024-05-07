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13:20, 7 мая 2024Силовые структуры

В ФСБ сообщили о нахождении организатора теракта в «Крокусе» за границей

Директор ФСБ Бортников: организатор теракта в «Крокусе» находится за границей
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что организатор теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» находится за границей. Его слова приводит «Интерфакс».

«Мы практически догадываемся, кто это. Есть основной организатор, который сидит за границей», — заявил он агентству, отвечая на вопрос о том, удалось ли установить заказчиков теракта.

Бортников отметил, что в рамках следствия проходят необходимые процедуры для того, чтобы «каким-то образом до него дотянуться». В связи с этим он отказался говорить более конкретно, так как необходимо провести оперативную работу так, чтобы она привела к результату.

Ранее ФСБ ликвидировала украинского диверсанта, 48-летний мужчина прибыл в Россию из Литвы для совершения терактов. Он мог быть пособником террористов из «Крокуса».

Вечером 22 марта группа вооруженных террористов проникла в «Крокус Сити Холл», где проходил концерт группы «Пикник» и чемпионат России по танцевальному спорту. Преступники открыли прицельный огонь по посетителям, а также подожгли концертный зал, заблокировав в здании людей. Затем они предприняли попытку скрыться на белом Renault Symbol, но были задержаны в районе деревни Хацунь Карачевского района Брянской области. По последним данным, жертвами теракта стали 144 человека, еще 695 пострадали.

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