Спецназ ФСБ ликвидировал агента военной разведки Украины. Он мог быть пособником террористов из «Крокуса»

ФСБ показала 48-летнего украинского диверсанта, ликвидированного при задержании

Федеральная служба безопасности (ФСБ) ликвидировала украинского диверсанта. 48-летний мужчина прибыл в Россию из Литвы для совершения терактов.

Мужчина был агентом Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, а также являлся членом запрещенной в России террористической организации. По заданию куратора диверсант планировал серию терактов, в том числе в отношении объектов Минобороны России в Московском регионе, участников одного из добровольческих батальонов и его волонтерского центра в Санкт-Петербурге.

Вычислить преступника удалось во время изъятия схрона в Ленинградской области со средствами поражения, которые мужчина готовил для совершения теракта на топливном терминале в Тосненском районе. Его ликвидировали, так как во время задержания мужчина оказал сопротивление силовикам.

Среди обнаруженного арсенала диверсанта — автоматический пистолет Стечкина, охотничье ружье, гранаты. Также взрывчатые вещества и боеприпасы силовики изъяли из гаража и квартиры, которые были им арендованы в Москве. В ходе обыска спецслужбы изъяты документы, мобильный телефон и банковскую карту шведского банка SwedBank, выпущенную его литовским отделением.

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Диверсант обучался в Литве

В литовском Пабраде диверсант обучался минно-взрывному и стрелковому делу для участия в боевых действий на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) и совершения диверсий на территории России.

В его телефоне была обнаружена переписка с куратором, в которой говорилось о том, что украинские террористы также намеревались устроить теракты в Прибалтике, чтобы «полностью искоренить все русское». В частности, поджог планировался во время демонстрации фильма в кинотеатре в Риге.

В Москву мужчина прибыл в марте 2024 года, чтобы изъять компоненты взрывных устройств из подготовленных украинскими спецслужбами тайников и совершения диверсий и терактов на объектах военной и энергетической инфраструктуры региона.

Мужчина мог быть пособником террористов из «Крокуса»

По данным Telegram-канала Mash, ликвидированный диверсант мог быть пособником террористов, которые в марте проникли на территорию подмосковного «Крокус Сити Холла». Силовики искали его 23 дня, в его машине нашли оружие и следы взрывчатки.

Преступник скрылся от оперативников 10 апреля, тогда он бросил машину и сбежал в лесополосу в районе поселка Мещерское Московской области. В квартире, которую снимал мужчина в Бирюлево, остались его вещи, а сам он якобы работал автомехаником. Хозяйка квартиры просила полицию обыскать жилье. Отмечалось, что женщина увидела фотографию мужчины, которого уже искали спецслужбы, и обратилась в полицию.

Вечером 22 марта группа вооруженных террористов проникла в «Крокус Сити Холл», где проходил концерт группы «Пикник» и чемпионат России по танцевальному спорту. Преступники открыли прицельный огонь по посетителям, а также подожгли концертный зал, заблокировав в здании людей. Затем они предприняли попытку скрыться на белом Renault Symbol, но были задержаны в районе деревни Хацунь Карачевского района Брянской области. По последним данным, жертвами теракта стали 144 человека, еще 695 пострадали.