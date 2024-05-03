Планировавший теракты украинский диверсант обучался в Литве

Планировавший теракты украинский диверсант обучался в литовском городе Пабраде

Ликвидированный ФСБ 48-летний украинский диверсант обучался минно-взрывному и стрелковому делу в литовском городе Пабраде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественной связи ФСБ России.

По данным ведомства, правоохранители обнаружили в его телефоне переписку с куратором. В ней содержалась информация о том, что украинские террористы планировали теракты в Прибалтике, в местах пребывания русскоязычного населения, а также в православных храмах. В частности, установлено, что поджог планировался в рижском кинотеатре. ФСБ уточняет, что целью данных диверсий был план по полному искоренения всего русского в Прибалтике.

Ранее сообщалось, что ФСБ вычислили украинского диверсанта во время изъятия схрона в Гатчинском районе Ленинградской области. Там находились средства поражения, которые мужчина готовил для совершения теракта на топливном терминале в Тосненском районе. Во время задержания он оказал сопротивление с применением огнестрельного оружия, поэтому был ликвидирован.

