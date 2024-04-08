Медведев обвинил лидеров четырех стран в соучастии в теракте в «Крокусе»

Медведев: лидеры США, Британии, Франции и ФРГ — соучастники теракта в «Крокусе»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что западные лидеры являются соучастниками теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом он сообщил на странице в соцсети X.

В частности он обвинил в соучастии в теракте президента США Джо Байдена, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Риши Сунака и канцлера ФРГ Олафа Шольца. Кроме того, политик назвал «украинских бандеровцев» реальными заказчиками теракта.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что истинные организаторы теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье — это официальные лица Украины. По его словам, организаторы пока «прячутся в тени ИГ» (группировка «Исламское государство», ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация).