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16:12, 6 апреля 2024Россия

Медведев назвал Украину истинным организатором теракта в «Крокусе»

Медведев: официальные лица с Украины — организаторы теракта в «Крокусе»

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Истинные организаторы теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье — это официальные лица Украины. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности (СБ) Дмитрий Медведев в Telegram.

По его словам, организаторы пока «прячутся в тени ИГ» (группировка «Исламское государство», ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация).

Зампредседатель также уточнил, что исполнителями теракта являются не религиозные фанатики. «Эти мрази — отнюдь не религиозные фанатики, готовые умереть за веру. Ни внешней, ни внутренней атрибутики они не демонстрировали. Они примитивные наемные убийцы, нанятые за относительно небольшие деньги и обученные стрелять», — заключил он.

Ранее Медведев призвал «крошить» причастных к трагедии в Подмосковье украинцев. Он подчеркнул, что даже при достаточной доказательной базе причастности Украины к теракту Запад не будет судить их.

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      Виктория Кондратьева
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