Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:22, 2 апреля 2024Россия

Медведев призвал «крошить» причастных к теракту в «Крокусе» украинцев

Медведев призвал «крошить» причастных к теракту в «Крокус Сити Холле» украинцев

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал «крошить» причастных к теракту в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» украинцев. Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

Он заявил, что даже при достаточных доказательствах, что за терактом стоит «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) или сам глава страны Владимир Зеленский, их не будут судить на Западе, «пробить в ООН это нереально».

«Что делать? Да просто крошить бандеровских свиней, как это доблестно делал МГБ СССР после войны. А лидеров —ликвидировать при удобном случае», — предложил Медведев.

Также он отметил, что дискуссия на международном уровне вокруг признания «так называемой бывшей Украину террористическим государством вполне схоластическая».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о невозможности поверить в непричастность Украины к теракту в подмосковном концертном зале. Она подчеркнула, что США никогда не скрывали атаки украинских спецслужб против России.

Вечером 22 марта группа террористов атаковала «Крокус Сити Холл» в Красногорске, где проходил концерт группы «Пикник» и чемпионат России по танцевальному спорту. Преступники открыли по посетителям прицельный огонь.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Карты «Мир» перестанут работать в Киргизии. Как будут решать проблему с платежами россиян?

      Медведев призвал «крошить» причастных к теракту в «Крокусе» украинцев

      Над Курском сбили беспилотник

      В Курской области объявили опасность атаки БПЛА

      Медведев назвал Украину террористическим государством

      Кейт Миддлтон вынудили признаться, что у нее рак. Чем она больна на самом деле и почему ее болезнь тщательно скрывали?

      Россиянка отсудила сотни тысяч рублей за скользкий двор

      Названы предупреждающие о проблемах в отношениях сигналы

      Доминатрикс заставила клиентов пожертвовать деньги больным детям

      Звезда «Приключений Электроника» чуть не попал в плен к украинцам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше