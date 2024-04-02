Медведев призвал «крошить» причастных к теракту в «Крокусе» украинцев

Медведев призвал «крошить» причастных к теракту в «Крокус Сити Холле» украинцев

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал «крошить» причастных к теракту в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» украинцев. Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

Он заявил, что даже при достаточных доказательствах, что за терактом стоит «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) или сам глава страны Владимир Зеленский, их не будут судить на Западе, «пробить в ООН это нереально».

«Что делать? Да просто крошить бандеровских свиней, как это доблестно делал МГБ СССР после войны. А лидеров —ликвидировать при удобном случае», — предложил Медведев.

Также он отметил, что дискуссия на международном уровне вокруг признания «так называемой бывшей Украину террористическим государством вполне схоластическая».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о невозможности поверить в непричастность Украины к теракту в подмосковном концертном зале. Она подчеркнула, что США никогда не скрывали атаки украинских спецслужб против России.

Вечером 22 марта группа террористов атаковала «Крокус Сити Холл» в Красногорске, где проходил концерт группы «Пикник» и чемпионат России по танцевальному спорту. Преступники открыли по посетителям прицельный огонь.