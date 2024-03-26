МИД заявил о невозможности поверить в непричастность Украины к теракту

Захарова: сложно поверить в непричастность Киева после поддержки экстремистов

В непричастность Украины к теракту в «Крокус Сити Холле» сложно поверить после поддержки экстремизма в стране Западом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

Захарова прокомментировала заявления руководства США о непричастности Киева к теракту. Она подчеркнула, что Вашингтон никогда не скрывал атаки украинских спецслужб против России. Дипломат также отметила поддержку западными политиками Евромайдана и их реакцию на события в одесском Доме профсоюзов в 2014 году.

«Кто поверит словам США о непричастности Киева к теракту, если Запад в прошлом аплодировал экстремистам на Украине», — заявила пресс-секретарь МИД. Она отметила, что украинские радикалы в 2014 году регулярно применяли насилие и забрасывали здания «коктейлями Молотова».

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников указал на причастность Запада и Украины к теракту в «Крокусе». По его словам, к организации преступления причастны спецслужбы США и Британии, а также Главное управление разведки (ГУР) Украины.