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14:24, 2 апреля 2024Россия

Путин назвал цель заказчиков теракта в «Крокусе»

Путин заявил, что заказчики теракта в «Крокусе» хотели расколоть Россию

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Заказчики теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске хотели расколоть Россию. Их цель назвал президент страны Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД, трансляцию которого ведет Telegram-канал Кремля.

По его словам, посредством теракта причастные к нему лица пытались спровоцировать в России национальную рознь, ксенофобию и исламофобию. «Это и была главная цель террористов и их заказчиков, прежде всего, - посеять раздор и панику, распри и ненависть в нашей стране, расколоть Россию изнутри», — заявил Путин.

Он также заверил, что Россия доберется до заказчиков теракта. Президент объяснил, что в преступной среде нет надежной агентуры и ее представители руководствуются исключительно финансовыми соображениями, а не религиозными или политическими.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин доложил Путину, что обвиняемые в причастности к теракту в «Крокусе» дали подробные показания о заказчиках и обстоятельствах преступления. В свою очередь, секретарь Совбеза Николай Патрушев 26 марта заявил, что за произошедшем стоит Украина.

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Вечером 22 марта группа террористов атаковала «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, где проходил концерт группы «Пикник» и чемпионат России по танцевальному спорту. Преступники открыли по посетителям прицельный огонь, а также подожгли концертный зал, чтобы заблокировать внутри людей. По последним данным, жертвами теракта стали 144 человека, еще 695 пострадали.

Террористов задержали в ночь на 23 марта в районе деревни Хацунь Карачевского района Брянской области, когда они пытались скрыться на белом Renault Symbol. Исполнителями теракта оказались четверо уроженцев Таджикистана.

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      Константин Лысяков
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