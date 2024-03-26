В Совбезе назвали стоящего за терактом в «Крокусе»

Секретарь Совбеза Патрушев заявил, что за терактом в «Крокусе» стоит Украина

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев ответил на вопрос Telegram-канала Shot, кто стоит за терактом в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холле».

Журналисты поинтересовались у Патрушева, кто виновен в произошедшем: группировка «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация) или Киев.

«Конечно Украина!» — ответил он.

Ранее бывший советник украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), рассуждая о трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле», оговорился и случайно заявил о причастности Киева к теракту.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал Арестовича подонком после его слов о теракте.

Нападение произошло вечером 22 марта, перед выступлением группы «Пикник». Несколько человек вошли в помещение и открыли огонь по охране и посетителям, после чего начали поджигать помещение.