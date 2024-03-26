Бывший советник офиса Зеленского случайно заявил о причастности Украины к теракту в «Крокусе». Что именно он сказал?

Арестович проговорился и признал причастность Киева к теракту в «Крокусе»

Бывший советник украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), рассуждая о трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле», оговорился и случайно заявил о причастности Киева к теракту.

Он отметил, что власти России пытаются добиться сочувствия от стран Запада из-за большого числа жертв трагедии, при этом на Украине от действий Вооруженных сил России уходит из жизни в сутки сопоставимое количество человек. После этого он сделал оговорку.

[В РФ говорят:] "Весь мир, вы должны нам посочувствовать, мы жертвы радикального ислама", забывая, что они у нас [на Украине] убивают столько людей, сколько мы убили… Алексей Арестович экс-советник президента Украины

Кремль отреагировал на слова Арестовича

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Арестовича подонком после его слов о теракте в «Крокусе».

Первое, что касается тех, кто злорадствует по поводу страшной трагедии, которую мы пережили. Да, такие подонки есть. Оговорился или нет, по-другому их назвать нельзя. Следствие продолжается. По состоянию на вчерашний вечер руководители СК доложили президенту. И, когда посчитает следствие необходимым, тогда будут высказываться версии

Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ

До этого Песков в разговоре с журналистами отметил, что рассуждать о реакции Москвы в случае, если подтвердится причастность Киева к теракту «Крокусе», пока неуместно.

Он подчеркнул, что сейчас идет следствие. Журналисты поинтересовались, повлияет ли факт причастности Украины, если он будет доказан, на готовность России к мирным переговорам. «Рассуждения в режиме "если" сейчас неуместны», — сказал представитель Кремля.

Причастность Украины к теракту допустил Путин

Президент России Владимир Путин задавался вопросом — почему террористы пытались уйти на территорию Украины после совершенного преступления. Он предположил, что их там кто-то ждал.

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Российский лидер отметил, что это преступление может быть лишь звеном в серии пыток людей, кто с 2014 года «воюет с Россией руками неонацистского киевского режима». «А нацисты, как хорошо известно, никогда не брезговали использовать самые грязные и бесчеловечные средства для достижения своих целей», — добавил российский лидер.

Тогда же президент потребовал провести объективное расследование и найти заказчиков, заявив, что теракт был совершен руками радикальных исламистов.

Мы знаем, что преступление совершено руками радикальных исламистов, с идеологией которых сам исламский мир борется веками Владимир Путин президент России Владимир Путин

Кроме того, он указал на попытки США убедить всех в непричастности Украины. По его словам, Вашингтон по разным каналам пытается доказать всем, что, по их разведданным, «киевского следа в московском теракте якобы нет, что кровавый теракт совершили последователи ислама».

Так, Белый дом заявил, что ответственность за теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» лежит только на группировке «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация).

Теракт в «Крокусе» назвали чудовищной операцией под «чужим флагом»

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что теракт в «Крокусе» был операцией под «чужим флагом». Она пояснила, что в качестве исполнителей специально были подобраны люди, которых можно выдать за ИГИЛ. При этом, указала она, в эту информацию можно было бы поверить, если бы американские спецслужбы не начали так быстро распространять информацию и причастности этой террористической группировки к преступлению.

Фото: Moscow News Agency / Reuters

Симоньян указала, что прикрытие в виде ИГИЛ выбрали, поскольку на счету организации множество преступлений по всему миру. Так организаторы надеялись, что трагедию не свяжут с Украиной.

И надо, чтобы общественное мировое мнение не посмотрело на Украину. Тогда же придется отвечать на страшные вопросы уже населения... Население на Западе, когда оно видит: подождите, секундочку, это мы, получается, спонсируем этих террористов? Маргарита Симоньян главред медиагруппы «Россия сегодня»

Позже в некоторых странах также засомневались в причастности ИГ к теракту. Например, китайский эксперт из Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ван Сяоцюань отметил, эта версия является «немного надуманной». «Ведомые религиозным экстремизмом члены ИГИЛ обычно совершают атаки "одиноких волков" или террористов-смертников», — отметил он.

Специалист подчеркнул, что США хотят, чтобы ответственность за эту трагедию не легла на Украину. В этом случае поддержка Киева с их стороны потеряет легитимность. Он добавил, что поспешность Соединенных Штатов с отрицанием «украинского следа» в произошедшем тоже вызывает много вопросов.

Нападение произошло вечером в пятницу, 22 марта, перед выступлением группы «Пикник». Несколько человек вошли в помещение и открыли огонь по охране и посетителям, после чего начали поджигать помещение.

По последним данным, жертвами теракта стали 139 человек, число пострадавших все еще растет. По данным Telegram-канала «112», оно выросло до 360 человек.