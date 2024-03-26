Песков ответил на вопрос о реакции РФ на причастность Украины к теракту

Песков: рано говорить о реакции России в случае причастности Украины к теракту

Рассуждать о реакции Москвы, в случае если подтвердится причастность Украины к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле», пока неуместно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

Представитель Кремля напомнил, что сейчас идет следствие. Журналисты поинтересовались, повлияет ли факт причастности Киева, если он будет доказан, на готовность РФ к мирным переговорам.

«Рассуждения в режиме "если" сейчас неуместны», — подчеркнул Песков.

Ранее Песков в ответ на вопрос о возможном предупреждении со стороны США о готовящемся теракте уточнил, что данные разведки не разглашаются и передаются спецслужбами по своим собственным каналам. Это относится к категории чувствительной информации, добавил он.