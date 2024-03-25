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09:05, 25 марта 2024Россия

В России назвали теракт в «Крокусе» чудовищной операцией под «чужим флагом»

Симоньян: теракт в «Крокусе» стал чудовищной операцией под «чужим флагом»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье стал чудовищной и жестокой операцией под «чужим флагом». С таким мнением выступила главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».

Симоньян уточнила, что она не располагает инсайдерской информацией и все ей сказанное — результат сопоставления фактов и логических выводов.

«В качестве исполнителей специально были подобраны люди, которых можно выдать за ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация). И можно было бы в это поверить, если бы они сами не допустили такой тупейший фальстарт, когда вечером накануне американские спецслужбы тут же начали орать, что это — ИГИЛ, когда не был еще задержан ни один из упырей, не было еще фотороботов, не было понятно ничего. Кто эти люди, как они выглядят, вообще мусульмане ли они?» — объяснила свою позицию Симоньян.

По ее мнению, прикрытие в виде конкретно этой террористической организации выбрали, поскольку на ее счету множество преступлений по всему миру. Таким образом, организаторы понадеялись, что трагедию в «Крокус Сити Холле» не свяжут с Украиной.

«И надо, чтобы общественное мировое мнение не посмотрело на Украину. Тогда же придется отвечать на страшные вопросы уже населения... Население на Западе, когда оно видит: подождите, секундочку, это мы, получается, спонсируем этих террористов?» — отметила журналист. Она считает, что европейцы и американцы тут же сопоставят действия украинской стороны с терактом, в ходе которого в США были взорваны башни-близнецы, и многими другими инцидентами.

В настоящий момент, отметила Симоньян, в мировых СМИ тиражируется убеждение, что Украина не причастна к событиям 22 марта в Подмосковье, на это же направлены слова сочувствия всех западных лидеров. «Это никакой не ИГИЛ. Это они сами. Это наши не братья так называемые и их дрессировщики. Сомнений в этом нет никаких», — отрезала журналист.

Ранее источники «Известий» озвучили три детали, косвенно указывающие на причастность Украины к теракту в «Крокусе». По их мнению, об этом свидетельствует способ вербовки, а также попытка побега злоумышленников к украинской границе и используемый ими тип оружия.

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      Александра Синицына
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