«Чудовищные высказывания». Мужа уволенного директора «Новой Голландии» задержали за посты о теракте в «Крокусе»

В Петербурге задержали мужа экс-директора «Новой Голландии» за посты о теракте

Петербуржского декоратора Николая Конашенка задержали в аэропорту «Пулково» после постов в социальных сетях о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщило издание «Фонтанка» со ссылкой на собственные источники.

Конашенок является супругом генерального директора проекта «Новая Голландия» Роксаны Шатуновской. 25 марта она уволилась с этой должности, отметив, что ее муж позволил себе неэтичные высказывания.

Мужчину вывели из здания аэропорта двое полицейских, причина задержания не уточнялась. Он собирался вылететь из петербургского аэропорта в Ереван.

Полиция подтвердила задержание петербуржца в аэропорту Пулково. В Telegram-канале ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не уточняется фамилия, указывается, что гражданина задержали при попытке покинуть Россию.

В ходе мониторинга сети «Интернет» полицейские Петербурга выявили в социальной сети посты, содержащие высказывания с признаками экстремизма. Сотрудники полиции установили автора данных постов. Сегодня вечером в аэропорту Пулково сотрудники Центра «Э» задержали указанного мужчину ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Уточняется, что подозреваемый доставлен в отдел полиции для проведения процессуальных действий.

Конашенок порассуждал о теракте в соцсетях

Высказывания Николая Конашенка вызвали резонанс в социальных сетях. После задержания он пересказал их содержание. В данный момент эти записи удалены.

Вчера разместил в социальной сети два поста... размышлял о том, почему несчастье произошло именно на концерте группы «Пикник», а не какого-то другого музыкального коллектива Николай Конашенок декоратор, муж бывшего директора «Новой Голландии»

«Фонтанка» писала, что Конашенок «высказался о теракте таким образом, что цитировать его просто не хочется», кроме того, он называл «Пикник» чудовищной группой. На его публикации отреагировали патриотические Telegram-каналы.

Полиция Петербурга распространила видео с извинениями Конашенка

Полиция Санкт-Петербурга распространила видео с извинениями задержанного Николая Конашенка, их опубликовала «Фонтанка».

Мужчина пересказал содержание своих постов, после чего извинился за свои неэтичные слова, воспринятые как оправдание терроризма.

Мои слова были восприняты широкой аудиторией как поддержание терроризма. Я приношу всем свои глубочайшие извинения. Я не поддерживаю терроризм, совершено чудовищное преступление Николай Конашенок декоратор, муж бывшего директора «Новой Голландии»

Издание уточнило, что высказывания задержанного проверят на экстремизм. Отмечается, что петербуржца задержали сотрудники центра «Э», решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Директор «Новой Голландии» уволилась после постов супруга

Директор «Новой Голландии» Роксана Шатуновская, занимавшая этот пост в течение 13 лет, уволилась после постов супруга, об этом сообщили в компании 25 марта.

С сегодняшнего дня Роксана Шатуновская покидает должность генерального директора АНО «Новая Голландия». Мы глубоко потрясены жестокой трагедией. Наши мысли с родными и близкими погибших, желаем пострадавшим скорейшего выздоровления «Новая Голландия»

В пресс-службе компании отметили, что задержанный Николай Конашенок не имел отношения к деятельности проекта и не являлся его сотрудником.

Шатуновская пояснила, что после публикаций мужа она пришла к решению разорвать контракт вместе с руководством «Новой Голландии».

Член моей семьи позволил себе чудовищные, несовместимые с человечностью высказывания. Лично я не поддерживаю и осуждаю сказанное моим мужем, всем сердцем соболезную жертвам теракта, но остаюсь со своей семьей Роксана Шатуновская экс-директор «Новой Голландии»

Нападение произошло вечером в пятницу, 22 марта, перед выступлением группы «Пикник». Несколько человек вошли в помещение и открыли огонь по охране и посетителям, после чего начали поджигать помещение.

По последним данным Следственного комитета, число жертв теракта в «Крокусе Сити Холле» выросло до 139 человек.